Debutto nella massima serie per Guglielmo Vicario, vice di Cragno al Cagliari, punito da Darmian nella vittoria dell'Inter. Ricordate chi aveva segnato il primo gol in Serie A ai portieri scesi in campo in questo torneo? Per Buffon dobbiamo tornare al 1995, non mancano goleador sorprendenti: ecco nel dettaglio tutti i numeri uno e i rispettivi "primi marcatori" in campionato