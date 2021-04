Il difensore bianconero ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Quando ero in Nazionale sembrava fosse un problema se io e Gigi avessimo rinnovato o meno. Non siamo mai stati un problema, non lo siamo e non lo saremo mai"

"Con un'altra maglia? È fantamercato ". Una dichiarazione d'amore alla Juventus firmata da Giorgio Chiellini . Il difensore centrale, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, chiude a un futuro con un altro club che non sia quello bianconero: " Sicuramente non in Italia e in Europa - ammette il difensore in un'intervista a Sky Sport -. Non è un tema attuale, adesso sono concentrato su Muriel, Zapata e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri, il resto verrà dopo ed è lontano dalla mia concentrazione attuale".

"Io e Buffon non saremo un problema"

leggi anche

Zapata "stress test" per la difesa della Juve

Il futuro, però, è un tema che tiene banco perché è in scadenza non solo il contratto di Chiellini, ma anche quello di Gigi Buffon. Due bandiere del club che non saranno mai un problema per la Juventus come sottolineato da Chiellini: "Nel periodo che ero in Nazionale sembrava fosse un problema se io e Gigi avessimo rinnovato o meno - ammette - Non siamo mai stati un problema, non lo siamo e non lo saremo mai".