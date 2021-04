Atalanta-Juventus, dove vedere la partita in tv

Divise da un solo punto in classifica, unite dalla voglia di mettere al sicuro un piazzamento in zona Champions. Al Gewiss Stadium di Bergamo è tempo di Atalanta-Juventus: la squadra di Gasperini, quarta con 61 punti, ospita quella di Pirlo, terza a quota 62. Zapata e compagni arrivano alla partita dopo quattro vittorie di fila, mentre i bianconeri hanno portato a casa sei punti in quattro giorni grazie alle affermazioni casalinghe su Napoli e Genoa nella scorsa settimana. Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha battuto l’Atalanta solo una volta negli ultimi sei confronti (novembre 2019 a Bergamo): una vittoria bergamasca e quattro pareggi nel periodo. L’ultima vittoria nerazzurra in Serie A risale però al 2001.