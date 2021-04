Dopo la sconfitta subita a Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per ricominciare gli allenamenti in vista della partita contro il Parma, in programma nel turno infrasettimanale di mercoledì. In casa bianconera c'era apprensione per le condizioni di Federico Chiesa, uscito al 58' della sfida contro i nerazzurri a causa di un problema muscolare. L'esterno è stato sottoposto a esami strumentali, i quali hanno escluso lesioni evidenziando solo un'elongazione ai muscoli della coscia sinistra. Per questo motivo lo stop di Chiesa non dovrebbe essere lunghissimo, ma il giocatore classe 1997 sarà comunque costretto a saltare le prossime due sfide contro Parma e Fiorentina.