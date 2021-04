L'allenatore dell'Inter dopo l'1-1 sul campo dello Spezia: "Noi lavoriamo per cercare di vincere e guadagnarci qualcosa. Penso che la meritocrazia vada sempre messa al primo posto, deve prevalere il merito sportivo. L'Uefa rifletta, le società devono essere premiate in maniera più congrua di quanto avviene adesso. I giocatori sono spremuti come limoni". E sul primo posto: "Il traguardo inizia a vedersi" SPEZIA-INTER 1-1, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Ho seguito con attenzione quanto accaduto in questi giorni: da uomo di sport penso che le tradizioni vanno tutte rispettate, perché appartengono alla storia. Occorre non dimenticare che ci deve essere passione nei confronti dello sport e che lo sport deve essere meritocratico". Così Antonio Conte si esprime sulla questione Superlega ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Spezia-Inter 1-1. "Noi lavoriamo per cercare di vincere e guadagnarci qualcosa. Penso che la meritocrazia vada sempre messa al primo posto - sottolinea - e che Champions League ed Europa League debbano giocarle le squadre che acquisiscono sul campo il diritto di giocarle. Deve prevalere il merito sportivo".

"Le società devon essere premiate in maniera più congrua" leggi anche Marotta: "Il sistema calcio rischia di fallire" La puntualizzazione di Conte guarda anche oltre gli eventi degli ultimi tre giorni. "Quello che è successo va analizzato da parte dell'Uefa e spero che ci riflettano - osserva - riservano ai club una minima parte dei diritti che prendono per le competizioni. Alla fine le società investono tanti soldi per i giocatori, che nelle varie partite sono spremuti come limoni". L'invito è alla riflessione e alla possibilità di valutare variazioni: "Credo che l'Uefa e gli organismi che sono a capo debbano riflettere bene e iniziare a pensare che le società debbano essere premiate in maniera più congrua di quanto avviene adesso. Loro non investono niente, le società invece investono per giocatori, allenatori e ottenere risultati. Penso che non sia giusto".