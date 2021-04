Napoli-Lazio, è duello Champions come nel 2015

Sei anni fa le due squadre si giocarono l’accesso ai preliminari di Champions all’ultima di campionato: vinsero i biancocelesti. Ora sono vicine in classifica e rincorrono lo stesso obiettivo Condividi:

Uno scontro diretto, in palio punti che valgono la Champions. Un traguardo che per Napoli che Lazio rappresenta l'obiettivo stagionale. Un po' come sei anni fa, quando all'ultima giornata di campionato entrambe le squadre si sfidarono per decidere chi tra le due avrebbe partecipato alla massima competizione europea (all'epoca passando per i preliminari). Fu una partita ricca di emozioni, uno spettacolare 2-4 in favore dei biancocelesti che rappresentò anche la fine dell'esperienza di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli. Sono cambiate tante cose: Higuain e Klose hanno lasciato il posto a Mertens e Immobile, Simone Inzaghi ha rilevato la Lazio da Stefano Pioli. Oggi sono soltanto due i punti che le separano (60 e 58), anche se gli ospiti hanno una partita in meno.

Le ultime dai ritiri vedi anche Quando il merito batte i soldi: le grandi imprese Il Napoli non ha recuperato ancora Ospina, dunque è confermata la presenza di Meret in porta. La novità è attesa in difesa, dove Hysaj prenderà il posto di Mario Rui a sinistra. Si dovrebbe rivedere anche Bakayoko davanti la linea a quattro, con Mertens a guidare l'attacco dopo la prestazione opaca di Osimhen contro l'Inter. In casa Lazio tengono in apprensione le condizioni di Luis Alberto, che non ha svolto tutto l'allenamento con la squadra: al suo posto è pronto Pereira nel caso il forfait fosse confermato. Anche Leiva non è al meglio al centrocampo, ma dovrebbe farcela. In avanti inamovibili Correa e Immobile.