Dybala-CR7, Buffon titolare: probabili Juve-Parma

La Juventus deve subito rimettersi in corsa dopo la sconfitta nello scontro diretto con l'Atalanta. Anche il Parma è in cerca di riscatto dopo il 4-3 subito in rimonta in casa del Cagliari. Diretta alle 20:45 su DAZN1 (canale 209 del telecomando di Sky).

Juventus, torna CR7. Buffon titolare

Ci saranno diverse novità rispetto alla squadra vista a Bergamo. In porta Buffon prenderà il posto di Szczesny. La linea difensiva sarà composta da Danilo e Alex Sandro sugli esterni, con Bonucci e De Ligt al centro. Cuadrado e McKennie agiranno larghi a centrocampo, mentre Arthur e Rabiot si posizioneranno nel mezzo. In avanti, torna Cristiano Ronaldo che ha smaltito il problema muscolare; con lui farà coppia Dybala.

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo.