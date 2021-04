Napoli-Lazio, dove vedere la partita in tv

Punti pesantissimi in chiave Champions League in palio questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli è quinto a quota 60 mentre la Lazio segue a quota 58 ma deve recuperare la partita contro il Torino. La squadra di Gattuso è tra le più in forma degli ultimi due mesi di campionato, con una sola sconfitta nelle ultime nove partite di Serie A giocate (il 2-1 di Torino contro la Juventus nel recupero della terza giornata) a fronte di sei vittorie e i due pareggi contro Inter e Sassuolo. La Lazio arriva invece a Napoli dopo il 5-3 al Benevento di domenica scorsa. Immobile e compagni non hanno preso gol nelle ultime due trasferte di campionato giocate a Verona e Udine ma hanno perso le ultime tre partite giocate sul campo del Napoli.