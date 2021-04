Lazio-Milan a Orsato, Abisso per Inter-Verona

Il big match di lunedì 26 aprile tra Lazio e Milan è stato affidato a Daniele Orsato. Abisso per Inter-Verona e Massa per Fiorentina-Juventus di domenica 25. Tutte le designazioni arbitrali per la 33^ giornata

Il turno infrasettimanale è in archivio ed è già tempo di pensare alle prossime partite. Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di Serie A, in programma da sabato 24 a lunedì 26 aprile 2021. Il big match di questo turno, la sfida in chiave Champions tra Lazio e Milan, è stata affidata a Daniele Orsato, mentre l'Inter capolista nella gara interna contro il Verona sarà diretta da Rosario Abisso e Davide Massa è stato designato per Fiorentina-Juventus. Di seguito i direttori di gara di tutte e dieci le gare in programma.