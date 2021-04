Lazio-Milan, le probabili formazioni

L'ultimo atto della 33^giornata di Serie A è un vero e proprio spareggio in zona Champions League. Inzaghi ha qualche problema a centrocampo e dovrebbe lasciare a riposo sia Lucas Leiva che Luis Alberto. Pioli non avrà Ibrahimovic e lancerà Mandzukic dal primo minuto. Le probabili formazioni di Lazio-Milan Condividi:

Il programma della 33^giornata di Serie A si concluderà con un vero e proprio spareggio in zona Champions League. Così lo hanno definito anche gli stessi allenatori, Simone Inzaghi e Stefano Pioli, nelle conferenze stampa alla vigilia del match. Lazio e Milan si sfidano all'Olimpico con fischio d'inizio alle ore 20.45, in una sfida che verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Ecco le possibili scelte di Inzaghi e Pioli per Lazio-Milan.

La probabile formazione del Lazio leggi anche Inzaghi: "Con il Milan è da dentro o fuori" Qualche problema a centrocampo per Inzaghi, che dovrà fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Lucas Leiva e Luis Alberto: il centrocampista brasiliano in particolare non è al meglio ormai da qualche giorno e già nella sfida contro il Napoli ha stretto i denti, difficile che possa farlo ancora dopo soli tre giorni. Al momento entrambi dovrebbero partire fuori, con Cataldi e Andreas Pereira candidati per giocare dal primo minuto. Ai box anche Caicedo ed Escalante, che non verranno convocati da Inzaghi. Per il resto confermata la posizione di Marusic arretrato sulla linea dei difensori, con Fares impiegato come esterno a sinistra a centrocampo. Davanti confermati Correa e Immobile. LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Pereira, Fares; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi