GRAZIANO PELLÈ

Detto di Giaccherini accolto anche in Nazionale, il Conte versione Ct ebbe come miglior marcatore il concittadino Pellè. Ben 7 gol in 17 partite ai suoi ordini, saldo d’eccezione per chi giocava all’estero (Southampton) e s’inserì in pianta stabile nella formazione ideale di Antonio. Peccato per quel rigore contro la Germania. E non casualmente la magia s'interruppe con l’avvento di Ventura