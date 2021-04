Un momento preciso per cambiare passo a iniziare la marcia verso il tricolore, Matteo Darmian non esita nemmeno un istante nell’indicarlo. “Quando c'è stata la svolta? Sassuolo, girone d’andata. Tutto quel che c’è stato prima e dopo. Era una partita delicata per noi, in campionato stavamo lasciando troppi punti per strada. Vincere quella domenica era decisivo per il morale. Se ragiono complessivamente, l’uscita dalla Champions, per quanto negativa, invece di abbatterci ci ha caricato". E ora l’Inter è a un passo dallo scudetto, anche grazie ai gol decisivi dell’esterno (contro Genoa, Cagliari e Verona): "E pensare che in squadra c’è gente molto più abituata di me a segnare... Ma se arrivano i gol, tanto meglio. Ma ancor più importante è essermi guadagnato la fiducia di allenatore e compagni", le parole di Darmian alla Gazzetta dello Sport. Uno che in carriera è stato allenato da grandi allenatori, ma che con Conte ammette di avere un feeling speciale: "Van Gaal è un maniaco delle regole, Mourinho non ha altri amori al di fuori della vittoria. Gli devo dei trofei, pure un’Europa League. Cos’ha Conte in più rispetto a lui e Van Gaal? Ha grandi idee, tatticamente è una marcia avanti".