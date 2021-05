Parte dal Bentegodi il maggio della Serie A. Verona-Spezia inaugura il programma della 34^ giornata di campionato. Di fronte due squadre che si sono affrontate 15 volte nella loro storia in tutte le competizioni: una sola vittoria ligure a fronte di 10 successi dei veronesi e quattro pareggi. La squadra di Juric è al decimo posto, a 41 punti, nella comfort zone della classifica, mentre quella di Italiano - reduce dal ko nel derby contro il Genoa - è quindicesima a quota 33, +2 sul terzultimo posto occupato da Torino, Cagliari e Benevento. Curiosità statistica: nessuna squadra ha beneficiato di più autoreti del Verona in questa Serie A (quattro), mentre lo Spezia non ha ancora avuto autogol a favore in questo campionato.