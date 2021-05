Prima l’esultanza sul terreno dello Scida dopo i gol di Eriksen e Hakimi. Poi quella nello spogliatoio, accompagnata dallo scatenato balletto di Conte. Quindi, ottenuta l’aritmetica certezza del primo scudetto della sua carriera, la corsa in macchina per Milano con tanto di ripresa selfie postata in diretta sul proprio profilo Instagram. Mancava solo una cosa a Lukaku per poter dire di aver completato il giro delle sue personalissime celebrazioni: l’incoronazione. Per lui, che via social si autoproclamò re di Milano dopo la vittoria - con tanto di gol - nel derby di ritorno della passata stagione, un dettaglio di certo non da poco.