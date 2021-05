Ammenda a Gasperini, multa per il Sassuolo

Tra gli allenatori, ammenda di 5mila euro per Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta è stato sanzionato "per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". In seguito alla stessa partita, quella tra Sassuolo e Atalanta, è stato fermato con due turni di squalifica il collaboratore neroverde Giorgio Bianchi, reo di aver contestato con veemenza una decisione arbitrale e di aver rivolto espressioni offensive. Infine ammenda di 5mila euro al Sassuolo "per non avere impedito che persone riconducibili alla propria Società ponessero in essere, per tutta la durata del secondo tempo, reiterate provocazioni nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria".