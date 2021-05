Il "Cuchu" negli studi di Sky ha commentato il colpo a sorpresa della Roma, che per il post Fonseca ha raggiunto l'accordo con Mourinho: "José vuole lasciare il segno, come ha fatto in quasi tutti i club in cui ha allenato. Il dna non lo cambi, ma può trasmettere la sua speciale voglia di vincere ai giocatori, facendo crescere tutta la squadra. Scegliendo lui la Roma lancia un forte segnali sulle sue ambizioni"

MOU, LE STORICHE RIVALITA' IN ITALIA - I RETROSCENA