Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Il sabato di Serie A si chiude alle 20:45 allo stadio Franchi. Iachini si affida alla coppia Ribery-Vlahovic in attacco e va verso la conferma della stessa squadra che ha pareggiato a Bologna nell'ultimo turno. Inzaghi ritrova Acerbi in difesa. La certezza è nel tandem offensivo Correa-Immobile

Da una parte chi vuole ipotecare la salvezza, dall'altra chi va a caccia di punti per continuare a credere nel quarto posto e nel pass per la prossima Champions League. Fiorentina-Lazio archivia il sabato di campo nella 35^ giornata di Serie A. La sfida delle 20:45 (diretta su Dazn1, canale 209 di Sky) sarà la numero 144 tra le due squadre: bilancio favorevole ai biancocelesti, con 55 vittorie a fronte delle 46 viola. Sono invece 42 i pareggi. La Fiorentina è inoltre la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite e segnato più gol, 198, in Serie A nella sua storia. La squadra di Inzaghi ha vinto cinque degli ultimi sei confronti, segnando in totale 12 reti. La Fiorentina, invece, ha vinto una sola volta nelle ultime sette gare interne contro la Lazio in campionato (per il resto 1 pareggio e 5 sconfitte).

Fiorentina: Iachini conferma l'11 di Bologna leggi anche Iachini: "Vlahovic come Immobile? E' presto..." In casa viola Iachini va verso la conferma della formazione che nello scorso turno di campionato ha pareggiato per 3-3 sul campo del Bologna. L'assenza sicura è quella dello squalificato Igor. A sinistra ci sarà però Biraghi, con Venuti favorito per la corsia opposta. Caceres farà invece parte dei tre difensori con Milenkovic e Pezzella. Ribery sta molto meglio ed è pronto ad affiancare Vlahovic in attacco. In mezzo Pulgar e Castrovilli sono in ballottaggio per un posto, con il cileno favorito: vanno invece verso la conferma Amrabat e Bonaventura. Convocato anche Kokorin. FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All.: Iachini