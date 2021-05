La Sampdoria ha accolto con una passerella e applausi i giocatori dell'Inter all'ingresso in campo per celebrare la vittoria dello scudetto da parte degli avversari. L'allenatore: "Ho detto a Quagliarella e ai ragazzi che sarebbe stato bello omaggiare lo scudetto dell'Inter come fanno in Inghilterra, la squadra è stata subito d'accordo. Lo sport è anche questo"

Sconfitti al fischio finale, accanto ai vincitori pochi minuti prima dell'inizio della partita. Non è passato inosservato il bel gesto nel segno del fair play tributato dalla Sampdoria all'Inter questo pomeriggio, prima del match di campionato vinto per 5-1 dai nerazzurri a San Siro. I giocatori della Samp hanno concesso la passerella ai freschi vincitori dello scudetto, applaudendo Lautaro e compagni per la vittoria del campionato all'ingresso in campo. Un gesto che non si vede tutti i giorni, raccontato da Claudio Ranieri al fischio finale ai microfoni di Sky Sport: "Ho detto a Quagliarella e ai ragazzi che sarebbe stato bello omaggiare lo scudetto dell'Inter come fanno in Inghilterra con la passerella – le parole dell'allenatore della Samp - i ragazzi sono stati subito d'accordo. Credo che lo sport debba essere in questi piccoli gesti, soprattutto per una squadra che ha vinto con quattro turni di anticipo lo scudetto. Lo fecero a me con il Leicester" ricorda con riferimento alla Premier League vinta dalle Foxes nel 2016.