Fonseca: "Gioca Darboe. Infortuni? Troppe gare"

Battere il Crotone, ultimo e già retrocesso, per mettere fine alla striscia di due sconfitte consecutive in campionato e provare a lasciarsi alla spalle l’amarezza per l’eliminazione contro lo United in semifinale di Europa League. La Roma, settima in classifica a quota 55 punti, ha come obiettivo quello di finire al meglio l’attuale stagione: "Gli stimoli sono quelli di giocare nella Roma e chi scende in campo deve sempre avere l’ambizione di vincere e difendere questa maglia. Dobbiamo arrivare il più in alto possibile. Non so se giocheremo con un centrocampista in più, è una possibilità. Darboe sarà titolare. Degli assenti contro lo United non rientra nessuno, spero di recuperarne 2-3 per la sfida con l’Inter", ha ammesso Fonseca in conferenza. "Servono 3-4 titolari per competere per la Champions nella prossima stagione? Non è giusto da parte mia fare valutazioni su questa rosa, visto che non sarò più io ad allenarla il prossimo anno. Dico solo che quest’anno ci sono mancati giocatori importanti nel momento cruciale. Il mio futuro ora sono le prossime 4 partite", ha proseguito il portoghese.