L'allenatore giallorosso presenta la sfida di San Siro contro l'Inter: "Giocheranno senza pressioni e questo può essere pericoloso viste le loro qualità. Formazione? Mancini giocherà da difensore centrale e recuperiamo El Shaarawy, Bruno Peres e Villar". E sulle difficoltà in campionato: "Non abbiamo staccato la spina volontariamente" Condividi:

Ultime tre partite di campionato per la Roma, chiamata a difendere un posto nella prossima edizione dell'Europa League dall'assalto del Sassuolo. La formazione giallorossa andrà a far visita mercoledì sera all'Inter Campione d'Italia, in una sfida che Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così: "L'Inter è una grandissima squadra, devo fargli i complimenti per lo scudetto. In questo momento non hanno pressioni e questo può essere pericoloso vista la loro qualità. In ogni momento abbiamo visto un'Inter molto forte e lo sarà anche domani, mi aspetto una partita molto difficile".

"Mancini giocherà difensore centrale" leggi anche Dybala titolare, torna la Lu-La: le probabili Match contro l'Inter per il quale Fonseca recupera alcuni elementi. L'allenatore portoghese ha parlato anche di possibili valutazioni tattiche: "Il 4-2-3-1 è il modulo che mi piace di più, ma non lo abbiamo attuato perchè fino a marzo la squadra ha fatto bene con un altro sistema. Poi ci sono stati infortuni e non abbiamo avuti grandi possibilità di cambiare. Vediamo cosa succederà nelle prossime partite. Ora voglio continuare con il centrocampo a 3 e se Mancini giocherà in mezzo al campo nelle prossime partite ancora non lo so. Posso dire che domani giocherà da difensore centrale. Infortunati? Recuperiamo El Shaarawy, Bruno Peres e Villar. Sono a disposizione per aiutare la squadra".

"In campionato non abbiamo staccato la spina volutamente" leggi anche Serie A, gare e orari del turno infrasettimanale L'allenatore giallorosso ha proseguito, spiegando i motivi che possono aver portato alle grandi difficoltà degli ultimi mesi in campionato: "Il bilancio lo dobbiamo fare alla fine della stagione. Abbiamo fatto una semifinale di Europa League, nonostante tanti problemi e non penso che in campionato abbiamo staccato la spina volontariamente. Arrivare a una semifinale europea è una cosa importante e forse inconsciamente abbiamo pensato più a quello, ma non è stata una scelta voluta".