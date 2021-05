Serie A, il calendario del prossimo turno

Sfide decisive nella 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A: si parte sabato 15, giorno di Juventus-Inter e del derby di Roma. Altre cinque gare domenica 16, con il Napoli impegnato a Firenze e il Milan in casa col Cagliari. Chiude il quadro Verona-Bologna, attualmente in programma lunedì 17: può slittare a martedì 18 in caso di qualificazione del Chievo alle semifinali dei playoff di Serie B

In attesa dell'ultimo scontro tra Crotone e Verona, che chiuderà la 36^ giornata di campionato, è già tempo di pensare al prossimo turno. Squadre nuovamente in campo tra tre giorni per la 37^ giornata di Serie A, che potrebbe essere decisiva su parecchi fronti. Il penultimo turno di questo campionato si svilupperà in tre giorni, da sabato 15, giorno di grandissime sfide come Juventus-Inter alle 18 e il derby tra Roma e Lazio alle 20:45, a lunedì 17 maggio. Ma c'è anche l'ipotesi che l'ultima gara in programma, il Monday night tra Verona e Bologna, venga posticipata a martedì 18. Questo nel caso in cui il Chievo si qualificasse alle semifinali dei playoff di Serie B