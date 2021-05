Chi è Wisdom Amey, il più giovane esordiente in A

Dai Cosmos al Bologna: Amey saggio di nome e di fatto

"Amey è un centrale, lo vedo come un sinistro che sa usare bene il destro" aveva detto di lui Mihajlovic alla vigilia di Bologna-Genoa. Un attestato di fiducia prima di un esordio che era nell'aria: l'allenatore lo aveva portato in panchina già contro Atalanta e Fiorentina e aveva annunciato il suo possibile ingresso in campo nel finale di stagione. Una scelta figlia dei numerosi infortuni in difesa. Nato a Bassano del Grappa l'11 agosto 2005 da padre del Togo e madre nigeriana, Amey fa della forza fisica (è alto un metro e 85) uno dei suoi punti di forza. A Bologna ci è arrivato a parametro zero nell'esatte 2019 dopo i primi calci nelle giovanili del Cosmos, società della provincia di Vicenza: di lì passa al Bassano Virtus, dove incontra mister Matteo Dalla Pellegrina, una delle figure chiave nella sua crescita tecnica e personale. La cessione al Vicenza ha rappresentato l'anticamera al passaggio in rossoblù. Dopo un anno da centrale difensivo nell'Under 15 del Bologna, in questa stagione è passato direttamente all'Under 17 allenata da Luca Vigiani, giocando sia da centrale che terzino destro. Mettendosi in evidenza per lo strapotere fisico e la concentrazione in fase difensiva. "Mentalmente sempre sul pezzo - dice di lui il suo allenatore - per noi è già un adulto". Sinonimo di saggezza: esattamente il significato del suo nome di battesimo in inglese.