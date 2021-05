Gasperini: "Coppa Italia? Prima pensiamo al Genoa"

Pensare una partita alla volta per raggiungere due grandi obiettivi: la qualificazione in Champions League per il terzo anno di fila e vincere la Coppa Italia che manca nella bacheca dell'Atalanta dal 1963. Gian Piero Gasperini ha le idee chiare sui prossimi sette giorni dei nerazzurri, dove è in palio il lavoro di un'intera stagione. "Avrei firmato a settembre per essere a questo punto della stagione in finale di Coppa Italia e in lotta per la Champions League" racconta Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa. L'impegno al Ferraris è la priorità dell'allenatore che già in questo turno vuole chiudere il discorso Champions: "Sappiamo che dobbiamo fare almeno tre punti in due partite e ci proveremo subito. Siamo concentrati su questo incontro, non guardiamo avanti. Sappiamo l'importanza del nostro obiettivo e possiamo raggiungerlo con le nostre forze, senza guardare gli altri".