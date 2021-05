Juventus-Inter, le probabili formazioni

Pirlo rilancia Szczesny, Chiellini e Cuadrado dal 1', mentre Conte torna alla formazione quasi tipo del campionato: non è partito con i compagni per Torino Alexis Sanchez. Sulla sinistra Darmian è in vantaggio su Perisic e Young. Calcio d'inizio ore 18.00, diretta esclusiva Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Derby d'Italia n° 241 della storia tra Juventus e Inter nella 37a giornata di Serie A. All'Allianz Stadium si troveranno di fronte i campioni d'Italia uscenti e i campioni d'Italia in pectore: un passaggio di consegne in una partita fondamentale per la Juventus che ha bisogno dei tre punti per restare in scia alla zona Champions League. Di contro l'Inter di Antonio Conte vuole proseguire la striscia di venti risultati utili consecutivi in campionato. Calcio d'inizio ore 18.00, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).