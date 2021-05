Genoa-Atalanta, le probabili formazioni

Ampio turnover in vista tra i rossoblù che hanno raggiunto l'aritmetica salvezza. Dubbio Muriel per Gasperini che dovrebbe scegliere Miranchuk al fianco di Zapata. Calcio d'inizio ore 15.00, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Passa dal Ferraris di Genoa la prima occasione dell'Atalanta per raggiungere l'aritmetica qualificazione in Champions League. Contro il Genoa, già salvo dopo la vittoria nel turno infrassettimanale a Bologna, serviranno i tre punti alla squadra di Gasperini per avere la certezza di un posto tra le prime quattro. L'obiettivo per i nerazzurri è quello di dare continuità ai dieci risultati utili consecutivi in campionato. Calcio d'inizio ore 15.00, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

La probabile formazione del Genoa Serie A 37^ giornata: numeri, curiosità e statistiche Ampio turnover in vista per i rossoblù. Dopo aver raggiunto la salvezza, infatti, Ballardini concederà spazio a chi ha giocato meno nel corso della stagione. La prima novità sarà nel modulo, con il ritorno al 3-5-2 dopo l'esperimento del 4-3-1-2 visto contro il Bologna. In porta pronto Paleari che prenderà il posto di Perin, mentre in difesa dovrebbe trovare spazio Onguéné: per il camerunense sarebbe la prima partita da titolare con la maglia del Genoa. A centrocampo l'unica conferma dovrebbe essere quella di Zappacosta, mentre Destro affiancherà Shomurodov. Tra i convocati assenti Criscito, Biraschi, Pellegrini, Badelj, Czyborra e Scamacca. GENOA (3-5-2) probabile formazione: Paleari; Onguene, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Cassata, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All.: Ballardini