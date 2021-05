Fonseca, nella sua ultima partita all'Olimpico da allenatore della Roma, lancia El Shaarawy dal 1'. Inzaghi, invece, ritrova Milinkovic Savic che giocherà con una maschera protettiva dopo l'operazione al setto nasale. Calcio d'inizio ore 20.45, diretta sul canale satellitare DAZN 1 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

È un derby dal sapore d'Europa quello che vedrà di fronte Roma e Lazio nella 37a giornata di campionato. I giallorossi, nell'ultima partita di Fonseca all'Olimpico da allenatore della Roma, hanno bisogno dei tre punti per consolidare il settimo posto in classifica e cancellare la netta sconfitta per 3-0 nel match d'andata. I biancocelesti, invece, si giocano le residue speranze per rientrare nella lotta Champions League. Calcio d'inizio ore 20.45, diretta sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione della Roma leggi anche Fonseca: "Lascerò la Roma con grande orgoglio" Rispetto alla squadra che ha giocato contro l'Inter, Fonseca prepara quattro cambi e deve ancora fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Tra i titolari, però, torna El Shaarawy: l'esterno, che mercoledì è sceso in campo 45 minuti, non gioca una partita da titolare dal 3 aprile 2021 contro il Sassuolo. Sarà lui il terzo giocatore del tridente completato da Mkhitaryan e Dzeko. Fonseca conferma Fuzato tra i pali, mentre in difesa sceglie Ibanez e Bruno Peres al posto di Kumbulla e Santon. A centrocampo spazio a Villar. ROMA (4-3-3) probabile formazione: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All.: Fonseca