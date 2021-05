Spezia-Torino, le probabili formazioni

Sfida salvezza allo stadio Alberto Picco dove lo Spezia ospiterà il Torino nella 37a giornata di campionato. Di fronte si ritroveranno la quartultima e la quintultima in classifica, entrambe con 35 punti. I tre punti consentirebbero a una delle due squadre di raggiungere l'aritmetica salvezza con un turno d'anticipo. I bianconeri di Vincenzo Italiano, reduci dal pareggio contro la Sampdoria, inseguono una vittoria che manca dal 10 aprile contro il Crotone. I granata, invece, vogliono dimenticare il ko per 7-0 contro il Milan. Calcio d'inizio ore 15.00 , diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

La novità più importante per i bianconeri è il ritorno tra i convocati di Nzola: l'attaccante francese partirà dal primo minuto al centro dell'attacco con Gyasi e Verde ai fianchi. A centrocampo Maggiore nel ruolo di mezzala destra con Ricci in regia e Pobega , autore di una doppietta a Marassi, a sinistra.

La probabile formazione del Torino

Nicola rivoluziona la squadra scesa in campo contro il Milan. Rispetto a quella formazione ci saranno otto cambi: gli unici confermati sono Sirigu, Bremer e Mandragora. In difesa si rivede Izzo, assente nelle ultime due partite per un problema muscolare, mentre a centrocampo Verdi prenderà il posto dello squalificato Linetty. In attacco torna Belotti con Sanabria al suo fianco.

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: Nicola