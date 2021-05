Milan-Cagliari, dove vedere la partita in tv

Sarà Milan-Cagliari ad archiviare la domenica della 37esima giornata di Serie A. L'incrocio di San Siro, in cui i rossoneri saranno privi di Zlatan Ibrahimovic (stagione finita ma Europei salvi per l'attaccante svedese) mette in palio punti preziosi per la qualificazione alla prossima Champions League e la corsa salvezza. La squadra di Pioli ci arriva con 75 punti, quella di Semplici a quota 36. Vantaggio schiacciante dei padroni di casa nei 77 precedenti in Serie A: 43 vittorie del Milan, 26 pareggi e solo 8 successi del Cagliari. Negli ultimi 34 scontri diretti in Serie A i sardi hanno ottenuto una solo vittoria (2-1 nel maggio 2017). Quella rossoblù è la squadra contro la quale il Milan ha la striscia di vittorie interne consecutive più lunga in Serie A (15). Il Cagliari è inoltre la squadra contro la quale Stefano Pioli ha vinto più partite da allenatore in Serie A: 10 su 18 (poi 4 pareggi e 4 sconfitte).