Lazio-Torino, dove vedere la partita in tv

Lazio e Torino in campo allo stadio Olimpico per il recupero della 25^ giornata, gara fondamentale per la corsa salvezza: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Dopo l'iniziale rinvio per Covid e i successivi ricorsi della società biancoceleste, finalmente la sfida tra Lazio e Torino si gioca. E, a questo punto della stagione, acquisisce un'importanza fondamentale per le sorti del campionato, in particolar modo per la corsa salvezza. Con la sconfitta nel derby contro la Roma, infatti, la Lazio è uscita definitivamente sia dalla corsa Champions che da quella per il quinto posto e, dunque, non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Ma Simone Inzaghi sarà decisivo per le speranze salvezza di suo fratello Pippo che, dalla tv, farà il tifo per i biancocelesti per avere ancora delle chance di permanenza in Serie A. Qualora il Torino dovesse perdere a Roma con la Lazio, infatti, si giocherà tutto all'ultima giornata in casa contro il Benevento. I granata cercheranno quindi di conquistare almeno un punto per evitare di giocarsi questo spareggio per la salvezza.