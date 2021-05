Lazio-Torino, le probabili formazioni

Cambia qualcosa, Simone Inzaghi, rispetto alla formazione che è scesa in campo nel derby di sabato scorso, perdendo contro la Roma. In porta ci sarà Strakosha, davanti a lui il terzetto composto da Marusic, Luiz Felipe e Radu. Gli esterni saranno Lazzari e Lulic, con Parolo, Leiva e Luis Alberto a formare il centrocampo. In avanti, Pereira supporterà Immobile. Turno di riposo per Milinkovic-Savic, Correa invece è indisponibile com’era stato annunciato dall’allenatore in conferenza.

La Lazio vuole chiudere il campionato nel modo migliore, il Torino ha bisogno di fare almeno un punto per conquistare aritmeticamente la salvezza. Il recupero della 25^ sarà in diretta alle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Torino, Zaza favorito in attacco

Modulo per speculare per il Torino, che schiera Sirigu in porta, con Izzo, Nkoulou e Bremer per il reparto difensivo. Singo a destra e Ansaldi a sinistra agiranno sulle fasce, mentre Rincon, Mandragora e Lukic saranno schierati in mediana. Insieme a Belotti, in attacco ci sarà Zaza, favorito su Sanabria.

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Davide Nicola.