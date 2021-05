Serie A, il programma delle partite di oggi

La Serie A si conclude in questa domenica 23 maggio, che decreterà gli ultimi verdetti del campionato italiano 2020/2021. Già assegnato lo scudetto e decise le tre squadre retrocesse in Serie B, in ballo c'è la settima posizione che garantisce l'accesso alla prossima Conference League e, soprattutto, altri due posti per partecipare ai gironi di Champions. Tre le squadre che ambiscono all'obiettivo più prestigioso: Napoli, Milan e Juventus. Gli azzurri ospitano il Verona al Maradona, il Milan fa visita a un'Atalanta già qualificata mentre la Juventus va a Bologna. In ottica Conference League, invece, importante la gara tra Spezia e Roma, mentre il Sassuolo ospita la Lazio. Chiude il programma della sera Torino-Benevento, ormai ininfluente in chiave salvezza. Alle ore 15, invece, la passerella dell'Inter campione d'Italia, che a San Siro riceverà l'Udinese prima della festa scudetto.