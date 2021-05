I bianconeri non possono sbagliare e hanno bisogno di una vittoria per provare a raggiungere l'obiettivo Champions, ma la squadra di Mihajlovic vuole chiudere bene la stagione. Pirlo sceglie Kulusevski in coppia con CR7, tra i rossoblù spazio a Palacio. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky) 38^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Il Bologna vuole chiudere bene il campionato e ritrovare un successo che ormai manca da diverse settimane, ma la Juventus non può sbagliare. I bianconeri hanno assoluta necessità di una vittoria per cercare la qualificazione in Champions League, che in caso di tre punti arriverebbe qualora si verificassero determinati risultati sugli altri campi (QUI il dettaglio) nei quali sono impegnate le dirette concorrenti per il quarto posto (il Milan a Bergamo con l'Atalanta e il Napoli in casa con il Verona). Al Dall'Ara si decide tutto stasera: calcio d'inizio alle 20:45, diretta sul canale satellitare Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione del Bologna BOLOGNA Mihajlovic: "Ho sognato Dybala sul dischetto..." Sinisa Mihajlovic ha chiesto ai suoi massimo impegno per l'ultimo impegno stagionale e per questo schiererà la migliore formazione possibile. La novità è in porta, dove avrà una chance il giovane Ravaglia. In difesa, viste le condizioni non ottimali di Danilo, scala al centro Tomiyasu con Soumaro, a destra spazio a Mbaye con De Silvestri sulla fascia opposta. Schouten e Svanberg in mezzo al campo, poi il tridente formato da Orsolini, Vignato e Barrow alle spalle di Palacio, scelto come terminale offensivo. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye, Tomiyasu, Soumaro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic