Lozano dal 1': le probabili di Napoli-Verona

Gattuso punta su Bakayoko e Lozano, sarà lui uno dei tre trequartisti che agiranno alle spalle di Osimhen; Juric opta per Pandur tra i pali, in attacco spazio a Kalinic

Vincere per avere la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, senza bisogno di conoscere i risultati che arriveranno da Bergamo (dove si gioca Atalanta-Milan) e Bologna (i rossoblù di Mihajlovic sfidano la Juve). Il Napoli – quarto in classifica a quota 76 punti, gli stessi del Milan, uno in più rispetto alla Juve) – affronta il Verona al Maradona nell’ultima giornata di Serie A, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).