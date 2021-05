4/5 Instagram @romelulukaku

LUKAKU. "Nel 2014 abbiamo parlato per la prima volta e da allora abbiamo avuto un legame. Abbiamo avuto molti momenti per lavorare insieme, ma solo Dio sa perché non è mai successo prima. Sei arrivato al momento giusto e in pratica mi hai cambiato come giocatore e mi ha reso ancora più forte mentalmente e, cosa più importante, abbiamo vinto insieme! Manterrò i tuoi principi per il resto della mia carriera (preparazione fisica, mentale e solo la voglia di vincere...) è stato un piacere giocare per te! Ti devo molto...".





Conte lascia l'Inter, Lukaku su Instagram: "Mi hai reso ancora più forte, ti devo molto"