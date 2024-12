Le probabili formazioni di Ajax-Lazio

Baroni continua a puntare sulle rotazioni anche in vista del match contro l'Inter di lunedì sera. Vecino e Romagnoli non saranno presenti, ma torneranno Gigot e Patric. In campo anche Castellanos, squalificato contro i nerazzurri, con ballottaggio tra Dia e Noslin sulla trequarti. L'appuntamento di Europa League è in programma il 12 dicembre su Sky e in streaming su NOW. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

LA LAZIO AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE... COMBINAZIONI