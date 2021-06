Le anticipazioni di una lunga intervista esclusiva concessa dal presidente dell'Inter a Massimo Marianella, nei prossimi giorni in onda su Sky Sport: "Ho inseguito Conte a lungo, ci ha spinto verso la vittoria, ma aveva una visione diversa. Inzaghi è giovane e con grande potenziale. Sul mercato l'obiettivo è di ridurre i costi ma restare competitivi" Condividi:

Da una parte il campo, dall'altra il futuro societario. Gli impegni non mancano per il presidente dell'Inter Steven Zhang che, dopo la vittoria dello scudetto, ora fissa gli obiettivi per il futuro. Lo fa in un'intervista esclusiva realizzata da Massimo Marianella, che andrà in onda nei prossimi giorni su Sky Sport. Qui alcuni passaggi chiave. Iniziando dalla questione societaria: "I rumors e le speculazioni ci saranno sempre, ogni anno. Noi dobbiamo focalizzarci sui nostri obiettivi, come fatto nella scorsa stagione, quando abbiamo portato a casa un trofeo nonostante tutto. Come proprietari, dobbiamo pensare al bene del club a lungo termine. Quindi è importante guardare al mercato per trovare le risorse migliori. Dobbiamo sempre cercare partner commerciali e finanziari che ci supportino in questo progetto. Abbiamo trovato quello giusto in questo mese". Il riferimento è a Oaktree Capital Management, fondo statunitense che destinerà 275 milioni di euro nelle casse nerazzurre. "Siamo sicuri di condividere con questo investitore una visione comune a medio-lungo termine per l'Inter - spiega Zhang - apprezza il lavoro che abbiamo già fatto e ci garantisce la libertà per pianificare il futuro del club. Al tempo stesso, come tutti i più grandi club del mondo, stiamo affrontando una situazione economica complicata e ci stiamo adattando a una fase complessa del settore. Dobbiamo essere coraggiosi e resilienti per adeguarci alla pressione finanziaria sul club".

"Ho voluto Conte sin dal primo giorno di Inter" leggi anche Conte allontana gli Spurs: possibile anno di stop La proprietà nerazzurra intanto ha dovuto fare i conti anche con il cambio di allenatore. Fuori Antonio Conte, dentro Simone Inzaghi. "Ho voluto lavorare con lui sin dal primo giorno all'Inter - ammette il presidente nerazzurro - per me Conte è speciale, è sempre stato l'allenatore che avevo in testa e sapevo che un giorno avrei lavorato con lui. Ad essere onesto negli ultimi cinque anni ci avevo provato diverse volte e finalmente due anni fa siamo riusciti a convincerlo a sposare il nostro progetto". Zhang si sofferma sul contributo dato da Conte al mondo Inter: "Sai che se lavori, con lui la sua mentalità vincente che è fortissima, spingerà chiunque lavori con lui a un percorso vincente. Sapeva spingere i giocatori ogni giorno a dare il massimo e i dirigenti a creare una mentalità vincente. Ha tolto pressione anche su di me e sul mio lavoro. Sapevo che c'era qualcuno che si prendeva cura del progetto e spingeva chiunque verso l'ottenimento dei risultati. Nella mia testa la strategia con gli allenatori è sempre a lungo termine. La pandemia, però, ha creato difficoltà a tutto il sistema calcio e questa è una cosa che, come club, dobbiamo tenere ben presente. Uno dei nostri obiettivi in questo contesto, a prescindere dal Covid, è ridurre i costi e fare in modo che i conti siano sani. Lo stesso obiettivo che hanon tutti gli altri club che si sono trovati ad affrontare questa situazione. Gli allenatori, ovviamente, hanno una visione diversa. In particolare Conte, lui è uno che vuole sempre vincere. Ha un approccio diverso dal nostro sul mercato, una visione diversa dalla nostra per quello che riguarda il club sul lungo periodo. Per questo ci siamo separati".

"Necessario contenere i costi" leggi anche Hakimi-Psg questione di tempo, Lukaku non si tocca Zhang spiega anche l'importanza di ottenere ricavi anche dalle cessioni: "Per il club dobbiamo sempre guardare non solo alla singola stagione e alla singola sessione di mercato, ma al progetto a lungo termine e in questo senso dare possibilità al club di recuperare dalle ripercussioni della pandemia - sottolinea - per fare questo è assolutamente necessario contenere i costi. Il mercato è una modalità per farlo, parliamo di milioni e milioni persi a causa della chiusura degli stadi e di attività commerciali che abbiamo dovuto interrompere".

"Inzaghi si sposa bene con il progetto Inter" vedi anche Inzaghi a cena con Zhang e la dirigenza: le FOTO L'allenatore scelto per il dopo Conte è Simone Inzaghi: "Un allenatore allineato con il club e, allo stesso tempo, esperto e in grado di competere sia in Italia che in Europa - lo definisce Zhang - è giovane e con grande potenziale. Si sposa bene con la conformazione della nostra squadra". Parole d'elogio nei confronti di Inzaghi da parte del presidente che chiede anche tempo ai tifosi: "Penso che abbia tanti requisiti giusti per noi e allo stesso tempo siamo sicuri che lavorerà al meglio con il team e i dirigenti nel futuro. Spero che i tifosi gli diano tempo e supporto, che siano pazienti e che credano in lui e gli diano modo di guidare la squadra per continuare questo percorso vincente e continuare ad essere competitivi, anno dopo anno". Il punto di ripartenza è lo scudetto: "Spero che i tifosi ricorderanno questo trofeo per il periodo così complicato in cui lo abbiamo vinto e per il fatto che è arrivato dopo diversi anni. Spero rappresenti il segnale della necessità di essere coraggiosi e innovativi e del fatto che il duro lavoro ripaga sempre e ti dà energie positive, a prescindere dalla situazione in cui ti trovi. Nelle vite di tutti ci sono alti e bassi, bisogna sempre dare il 100% e il meglio di sè, perché questo porterà felicità nelle persone che ti sono accanto".