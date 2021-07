Mourinho a Roma venerdì: ipotesi quarantena

Il 2 luglio lo Special One sarà a Roma: prima di viaggiare per l'Italia, però, è transitato da Londra e per legge dovrebbe essere sottoposto a un isolamento di cinque giorni. Il club giallorosso sta provando a evitare la quarantena per permettere a Mourinho di esserci per l'inizio del ritiro, fissato il 6 luglio

José Mourinho è pronto a dare il via ufficialmente alla sua nuova avventura sulla panchina della Roma . Lo Special One atterrerà intorno all'ora di pranzo di venerdì 2 luglio all'aeroporto di Ciampino ma non ci sono ancora dettagli precisi in merito a quella che sarà la sua prima giornata da allenatore giallorosso.

Ipotesi quarantena

leggi anche

Totti: "Mou il più forte". E lui risponde

Mourinho si era trasferito a Setubal, nella sua casa in Portogallo, nell'ultima decade di giugno ma è transitato da Londra negli scorsi giorni. Per legge, dovrebbe quindi sottoporsi a un isolamento di cinque giorni come stabilito dalle restrizioni anti-Covid per chiunque arrivi in Italia dall'Inghilterra. L'allenatore portoghese ha però il Green Pass, si sposta per motivi di lavoro e può effettuare un tampone molecolare al giorno: condizioni che hanno portato la Roma a chiedere che gli sia evitata la quarantena.