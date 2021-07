All' Inter è tutto pronto per l'inizio dell'era Simone Inzaghi . L'avventura dell'ex allenatore della Lazio sulla panchina dei campioni d'Italia inizierà ufficialmente domani, mercoledì 7 luglio , con la presentazione nella sala stampa di San Siro in programma alle 13. Con lui ci sarà anche l'amministratore delegato Beppe Marotta . Dopo la conferenza la nuova stagione nerazzurra partirà il giorno successivo. La ripresa degli allenamenti è infatti prevista per giovedì 8 luglio , ma il successore di Antonio Conte è già al lavoro da tempo. "Siamo in contatto costante, si sente con Ausilio tre o quattro volte al giorno", ha confidato Marotta a Sky Sport.

Il programma degli allenamenti e le amichevoli

vedi anche

Marotta: "Dopo Hakimi non vorrei cedere altri"

La squadra si allenerà al Suning Training Center per circa due settimane senza ovviamente i vari nazionali che hanno giocato a Euro 2020. Ci sarà Aleksandr Kolarov, che ha appena rinnovato fino al 2022, ma non Hakimi, ormai a Parigi per la firma con il PSG. Il 17 luglio è in programma la prima amichevole estiva contro il Lugano (20.30 a Cornaredo). Poi il 22 il gruppo nerazzurro volerà negli Stati Uniti per partecipare alla Florida Cup a Orlando: giocherà prima con l'Arsenal (25 luglio) e poi con una tra Everton e Millionarios il 28. Soltanto dopo il rientro in Italia Inzaghi avrà a disposizione Romelu Lukaku e gli altri nazionali. L'idea della società è di giocare altre due amichevoli prima dell'inizio del campionato, fissato per il 21-22 agosto, ma i due test match devono ancora essere confermate.