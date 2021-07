È arrivato il tempo del raduno per l'Inter in vista della nuova stagione. Ad accogliere alcuni dei giocatori nerazzurri (gli altri sono attualmente o sono stati impegnati con le rispettive le Nazionali), compreso il volto nuovo Cordaz e alcuni rientri dai prestiti come Nainggolan e Agoumé, è stato il nuovo allenatore Simone Inzaghi che ha dormito al centro sportivo. La squadra resterà in ritiro ad Appiano Gentile fino alla partenza per la tournée americana, fissata il 22 luglio

INTER, INIZIA IL RITIRO. LE NEWS LIVE