Italiano: "La mia Fiorentina cuore e identità"

La presentazione del nuovo allenatore viola: "Giocare qui, da calciatore, era qualcosa che mi toglieva il sonno. Voglio che questo sia ciò che penseranno d'ora in poi i nostri avversari. L'affetto per lo Spezia rimarrà a vita, in due anni abbiamo fatto la storia" CALCIOMERCATO, LE TRATTATIVE LIVE Condividi:

Ritornare ai fasti del passato. È questo l'obiettivo spiegato da Vincenzo Italiano per la sua Fiorentina nel giorno della presentazione da nuovo allenatore viola, svolta nello scenario di piazzale Michelangelo a Firenze: "Giocare qui, da calciatore, era qualcosa che mi toglieva il sonno - spiega l'allenatore - Voglio che questo sia ciò che penseranno d'ora in poi i nostri avversari. Non vedo l'ora di iniziare, voglio dare tanto ed essere qui è una responsabilità enorme. Anche solo affacciarmi e vedere Firenze è un qualcosa che voglio riportare in campo". Idee chiare, come lo slogan per la nuova avventura: "Difendere bene e attaccare benissimo. È quello che voglio dalla mia Fiorentina. Ogni anno si inizia per migliorare i risultati dell'anno precedente. Per me l'obiettivo è quello di avere innanzitutto un'identità precisa, creando il più possibile. Se la pensi così otterrai grandi cose".

"Spezia? Quanto fatto è storia, l'affetto rimarrà a vita" leggi anche La Fiorentina annuncia Italiano. Ma lo Spezia... Se da una parte Italiano è concentrato sulla nuova avventura con la Fiorentina, dall'altra non dimentica i due anni con lo Spezia, comprese le polemiche per il suo addio con il duro comunicato del presidente Platek: "Quello che è stato fatto in questi due anni è storia. Se c'è stata una persona che ha mostrato rispetto e dato affetto a quella piazza quello sono io assieme al mio staff. Abbiamo raggiunto traguardi allucinanti. I tifosi ci sono mancati tantissimo e hanno sofferto tanto del non poter gioire per una promozione in A e una salvezza storica. Ci sono state persone deluse, amareggiate ma quello che conta è essersi rimboccati le maniche. Soprattutto in momenti in cui siamo rimasti soli. In quel frangente diventi un fenomeno, un mito, salvo poi dimenticarsene. L'affetto per la maglia e della piazza rimarrà a vita. Dispiace per la reazione di molti, ma posso garantire che in questi due anni ho dato tutto".

"Vlahovic è straordinario. Nico Gonzalez? Grandissimo acquisto" leggi anche La Fiorentina annuncia Nico "Speedy" Gonzalez Archiviato il biennio con lo Spezia, Italiano è concentrato sul presente e sugli obiettivi da raggiungere con la Fiorentina. L'idea tattica sarà la stessa vista in Liguria, il 4-3-3, che al centro dell'attacco potrà contare su Dusan Vlahovic: "Credo che si tratti di un attaccante straordinario, che ha una fame incredibile - ammette Italiano - Qualsiasi allenatore lo vorrebbe con sé. Io cercherò di sfruttare tutte le sue qualità anche se gli chiederò qualcosa di diverso rispetto al passato. A lui chiederò lo stesso che chiedo agli altri: sacrificio e rispetto dei ruoli. E ne sono già sicuro. Sarà un attaccante di valore assoluto". Italiano ha poi speso parole d'elogio per Nico Gonzalez, primo acquisto della viola: "È un titolare dell'Argentina che ha appena vinto la Copa America. Si tratta di un calciatore di qualità, con fisico e un gran mancino. Sarà un elemento del tridente da cui partiremo. Si tratta di un grandissimo acquisto".