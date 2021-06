Il club viola ha annunciato il nuovo allenatore con un tweet senza testo e una canzone in sottofondo, "L'italiano" di Toto Cutugno del 1983. Poco dopo l'annuncio della Fiorentina, il presidente dello Spezia ha attaccato Vincenzo Italiano: "Vissuta una situazione impensabile e irrispettosa per il club" MERCATO, LE NEWS IN DIRETTA - GLI ANNUNCI SOCIAL PIU' BELLI Condividi:

È un annuncio in musica quello di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Il club toscano, infatti, ha deciso di ufficializzare il suo nuovo allenatore sui social senza frasi, ma con la celebre canzone di Toto Cutugno, L'italiano. Poche note, ma significative che sanciscono l'inizio dell'avventura in Toscana dell'ex allenatore dello Spezia, già da giorni in città in attesa dell'annuncio, arrivato con un tweet fuori dagli schemi.

I dettagli della trattativa leggi anche Tutti gli allenatori della Serie A 2021-2022 Tra la Fiorentina e lo Spezia c'è stata una lunga trattativa per liberare Italiano. Alla fine lo stesso allenatore ha pagato la clausola da un milione di euro per poter sposare il progetto della società di Commisso. Italiano ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Per disporre del suo staff, inoltre, la Fiorentina cederà un giocatore allo Spezia. Si tratta di Petko Hristov, difensore bulgaro classe 1999, nell'ultima stagione in prestito alla Pro Vercelli.