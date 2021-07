Buona la prima per Simone Inzaghi , anche se la sua Inter fatica molto nel primo tempo contro il Lugano e si ritrova sotto di due gol dopo 35 minuti. Alla fine dei tempi regolamentari finisce 2-2 grazie alle reti di D'Ambrosio e Satriano e i nerazzurri si impongono ai calci di rigore. Il nuovo allenatore nerazzurro, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, si è detto soddisfatto di questo primo test: " Sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno disputato una partita seria, difficile fare qualche nome in particolare . Ho chiesto un sacrificio a Dalbert che domani se ne va (andrà al Cagliari, ndr), domenica arriverà De Vrji e lunedì Brozovic e piano piano stiamo integrando anche i nuovi".

"Dimarco resterà con noi, se lo è meritato"

"Ha fatto molto bene anche Dimarco - prosegue Inzaghi - che in questi giorni sta facendo benissimo e penso che rimarrà con noi. Se l'è meritato negli ultimi due anni a Verona e in questi 10 giorni di preparazione. Bene anche Satriano, giovane che vuole imparare tanto. Sono stato accolto benissimo dall'ambiente Inter, adesso tocca a me". Un'ultima battuta sugli obiettivi stagionali: "Sappiamo che ci giochiamo qualcosa di importante in questa stagione, ma siamo molto contenti e soddisfatti di come si stanno preparando i giocatori in questi giorni".