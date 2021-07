Un azionariato popolare per l'Inter. È nata con questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli per un progetto al quale hanno già aderito diversi noti tifosi nerazzurri. Intervenuto a Sky Sport 24, l'economista ha spiegato quali sono i vantaggi dell'iniziativa: "Un azionariato popolare avrebbe diversi vantaggi. Innanzitutto si tratta di un capitale più stabile - ha esordito il professor Cottarelli -, non è un capitale che va e viene di anno in anno. Questo consente una pianificazione di medio termine: pensiamo soltanto alla costruzione di uno stadio. In secondo luogo, il capitale dei tifosi non vuole essere remunerato. I tifosi, naturalmente, non vogliono perderci, però questo capitale non deve essere remunerato come invece deve succede con il capitale a debito. I debiti delle società di calcio italiane sono molto alti e gli interessi pagati dai club sono altissimi. Queste spese potrebbero essere utilizzate per altri scopi finalizzati a rafforzare la società. Infine pensiamo che in questo modo si possa creare un rapporto molto più stretto tra i tifosi, le famiglie dei tifosi e le società di calcio: questo fa aumentare le entrate legate agli accessi allo stadio, alla vendita dei prodotti e alla pubblicità. Quindi credo che anche dal punto di vista economico sia un qualcosa che può funzionare".