Ancora una vittoria per i giallorossi nella seconda uscita stagionale: decisive le reti di Carles Perez e Kumbulla per avere la meglio della formazione neopromossa in Serie B. Nella ripresa spazio anche per Zaniolo e Dzeko, con il bosniaco che è tornato a indossare la fascia di capitano dopo 184 giorni

Dopo il 10-0 rifilato al Montecatini, buona anche la seconda amichevole per la Roma, contro un avversario di un livello decisamente superiore come la Ternana. La formazione allenata da Cristiano Lucarelli, neopromossa in Serie B, è stata infatti sconfitta per 2-0 nell'amichevole disputata nel centro sportivo di Trigoria, grazie alle reti di Carles Perez e Kumbulla. Mourinho anche in questa occasione ha dovuto fare i conti con le assenze di Pellegrini, Veretout e Calafiori (ancora alle prese con gli infortuni rimediati nella parte finale della passata stagione), ha schierato dal primo minuto la formazione con Fuzato in porta, Karsdorp, Smalling, Mancini e Tripi sulla linea dei difensori, Villar e Diawara a centrocampo e Carles Perez, Zalewski e Mkhitaryan alle spalle dell'unica punta Borja Mayoral.