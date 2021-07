Il difensore accoglie l'attaccante francese, suo compagno di squadra al Chelsea: "Fa gruppo, è un ottimo giocatore e un gran professionista". Sul suo acquisto da parte del Milan: "Qui sento la fiducia dell'ambiente, mi aiuta a rendere al meglio". Idee chiare per la prossima stagione: "Non vedo l'ora di giocare la Champions League a San Siro" MILAN, BUONA LA PRIMA AMICHEVOLE: 6-0 ALLA PRO SESTO Condividi:

"Olivier è una bella persona, aiuta e incoraggia tutti: è un ragazzo che fa gruppo, un vero professionista e tutti conoscono le sue qualità. . Avere uno come lui in squadra è fantastico, sono certo che farà benissimo qui". Fikayo Tomori, ex compagno di Giroud al Chelsea, accoglie così l'ultimo acquisto del Milan. Il difensore classe 1997 è stato riscattato a giugno dal club rossonero, che per lui ha esercitato l’opzione di acquisto del cartellino versando nelle casse dei Blues 25 milioni di sterline dopo i sei mesi giocati in Italia in prestito. "Giroud ha vinto mondiale e Champions League - spiega Tomori in un'intervista con Milan Tv - gioca da tantissimo tempo con la nazionale francese, ha conquistato anche la Ligue 1: è una sicurezza".

"Qui sento la fiducia di tutti"

Tomori ha convinto fin da subito lo staff tecnico rossonero, tanto che in breve tempo si è guadagnato un posto da titolare al centro della difesa del Milan. E la fiducia dell'ambiente: "In ogni lavoro, se chi è con te è felice e tu ti senti parte della squadra, del gruppo, questo ti aiuta a rendere meglio - le sue parole - qui sto bene, sono felice, sento la fiducia di tutti e questo mi permette di rendere al meglio e avere ulteriori motivazioni". In rossonero l'ex Chelsea ha assicurato rendimento e numeri importanti: 17 le presenze in campionato, 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Prestazioni in crescendo che hanno convinto il Milan a puntare su di lui anche per il futuro. "Negli ultimi anni sono stato spesso in prestito e spesso all'inizio non è stato facile - ammette - poter iniziare la preparazione con la squadra e in una situazione stabile è un vantaggio. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".

"Gol alla Juve emozione indimenticabile"

Le prestazioni di Tomori nei primi mesi con il Milan sono state arricchite dal gol del 3-0 nella vittoria dello Stadium contro la Juventus. "Ero a Londra, dove ci sono diversi tifosi italiani e del Milan. Alcuni mi hanno fatto i complimenti per il mio gol alla Juventus. Mi è capitato in vacanza che alcune persone me lo ricordassero. Quello è stato il mio primo gol con il Milan, non lo dimenticherò mai" sorride. Senza dimenticare la sua principale missione: "Da difensore voglio sempre mantenere la porta inviolata, questo aumenta le chance della squadra di vincere le partite. Nel finale della scorsa stagione i cinque clean sheets di fila ci hanno aiutato a conquistare la qualificazione in Champions League e il secondo posto. Davanti possiamo sempre fare gol".