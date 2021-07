Tra i più applauditi c'è Mkhitaryan, uno degli idoli dei tifosi. Uno dei pochi a salvarsi nella scorsa stagione e rimasto a Roma dopo aver allungato di un anno il contratto che era in scadenza a giugno. Con Mourinho è pronto a ripartire. Si sono parlati e hanno chiarito i malintesi emersi a Manchester, quando Mkhitaryan con lo Special One era finito in panchina dopo essere stato rimproverato pubblicamente per i troppi alti e bassi di rendimento. Ma fu in grado comunque di segnare un gol decisivo nella finale di Europa League contro l'Ajax, in un'esperienza con lo United di Mourinho finita poi chiedendo di essere ceduto all'Arsenal dopo 13 gol e 10 assist in 46 partite da titolare con Mourinho allo United e dopo un bilancio a Roma con Fonseca caratterizzato da 24 gol e 17 assist in 57 partite da titolare.