Lokonga all’Arsenal, Xhaka più vicino alla Roma

La strategia d'attesa adottata dalla società giallorossa per il centrocampista svizzero potrebbe dare i frutti sperati: i Gunners hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Lokonga. Ora arrivare a Xhaka potrebbe essere più facile

Un incastro di mercato di mercato che potrebbe riguardare da vicino anche la Roma o almeno così spera la società giallorossa. L'Arsenal, infatti, ha ufficializzato l’acquisto dall'Anderlecht di Albert Sambi Lokonga, centrocampista classe 1999 che ha firmato un contratto a lungo termine con i Gunners (indosserà la maglia numero 23). Un nuovo rinforzo a centrocampo che potrebbe agevolare il trasferimento di Granit Xhaka alla Roma. La società giallorossa ha bloccato ormai da tempo il centrocampista svizzero e, con l’Arsenal che di fatto ha acquistato il sostituto, l’ottimismo per arrivare presto alla fumata bianca aumenta in casa Roma. Anche perché il calciatore ha più volte manifestato la volontà di trasferirsi in Italia ed essere allenato da José Mourinho.