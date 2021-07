Juventus-Cesena, l'amichevole sabato LIVE su Sky

La prima amichevole dell'Allegri-bis sarà in diretta su Sky Sport Uno. Appuntamento con la sfida "tra bianconeri" sabato 24 luglio alle ore 18 per Juventus-Cesena

Sarà il Cesena la prima avversaria di Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura alla guida della Juventus: i bianconeri, infatti, affronteranno la squadra di Viali che prende parte al campionato di Serie C sabato 24 luglio alle ore 18. L'amichevole, che si giocherà al JTC sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno.

Prima amichevole per la Juventus che si giocherà alla Continassa "nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, non sarà accessibile al pubblico", ha spiegato il club con una nota ufficiale.