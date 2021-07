L'argentino ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra nella seduta di ieri e non sarà in campo nell'amichevole di sabato contro la formazione di Serie C, la prima per la squadra di Massimiliano Allegri. Previsto un recupero di sette giorni prima di tornare alla normale attività

Un piccolo stop costringerà Paulo Dybala a saltare la prima uscita stagionale della Juventus contro il Cesena . L'argentino ha riportato un problema muscolare e avrà bisogno di almeno sette giorni di riposo prima di tornare alla normale attività, rimandando così il suo debutto nella preparazione estiva dei bianconeri in vista della prossima stagione. "Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all'adduttore destro per il secondo riferiti al termine dell'allenamento di ieri", il report pubblicato sul sito ufficiale del club. Un lieve infortunio per l'ex Palermo che arriva dopo un'altra stagione tormentata, con appena 26 partite e 5 gol. In attesa del rinnovo, Dybala - che ha saltato la Copa America vinta dalla sua Argentina - era stato tra i primi giocatori ad arrivare alla Continassa, dove ha ricevuto l'affetto dei tifosi e ha riabbracciato Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano lo vede centrale nel suo progetto e vuole rilanciarlo.

Il programma dei bianconeri

approfondimento

Juve, rebus difesa: chi resta e chi può partire

Nell'inizio della sua nuova avventura alla guida dei bianconeri non lo avrà però a disposizione per le prime prove tattiche della sua Juventus. Intanto, nel pomeriggio di oggi, la squadra è scesa in campo al Training Center per una seduta essenzialmente atletica e di scarico per la maggior parte del gruppo. Esercitazioni tecniche con la palla invece per gli altri componenti della rosa. Giovedì è in programma un doppio allenamento in vista del primo impegno in amichevole alla Continassa, in programma sabato 24 luglio contro il Cesena (ore 18, diretta su Sky Sport Uno).