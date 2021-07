Il portoghese si è presentato ufficialmente come nuovo portiere giallorosso. Rui Patricio in conferenza ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a firmare per la Roma: "Tutti conoscono la grandezza di questo club e i titoli a cui ambisce sempre. È un onore essere qui". Poi su Mourinho: "Sono orgoglioso della sua chiamata"

Rui Patricio è il nuovo portiere della Roma . Il portoghese classe 1988 è arrivato a titolo definitivo dal Wolverhampton ed è stato la prima scelta del suo connazionale Mourinho. Il portiere si è presentato alla stampa, rilasciando le prime dichiaraizoni ufficiali da giocatore della Roma: " Sono molto orgoglioso della chiamata della Roma - ha detto in conferenza - e dell’interesse mostrato nei miei confronti. Tutti conoscono la grandezza di questo club e per quali titoli lotta sempre. È un grande orgoglio rappresentare questa squadra. Sono venuto qui per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi . Da parte mia prometto il massimo impegno: cercherò di ambientarmi il prima possibile alla squadra e al calcio italiano".

"I primi giorni sono andati benissimo: sono stato ben accolto da tutti"

ROMA

Spinazzola: "A novembre torno in campo"

Rui Patricio ha poi parlato dei suoi primi giorni in giallorosso e delle richieste di Mourinho: "I primi giorni sono andati benissimo: mi sono sentito accolto da tutti. Sono venuto qui molto motivato e desideroso di lavorare e crescere ogni giorno. Tutti i calciatori quando vanno in una nuova piazza vanno per fare il loro meglio e per cercare di raggiungere e mantenere le aspettative. Mi alleno con la squadra da qualche giorno e mi sto integrando e adattando alle richieste dello staff: mi sento già motivato. Il gioco dal basso? Per un portiere è importante lavorare su ogni aspetto: anche il gioco con i piedi. È importante recepire le idee dell’allenatore: questo vale per tutti i calciatori. Prima si recepiscono queste indicazioni, meglio è per il collettivo. Noi portieri dobbiamo lavorare ogni giorno sia con i piedi che con le mani. E nel mio caso anche con le parole: sto già iniziando a imparare le prime parole chiave. Fondamentale sarà comunicare con i difensori".